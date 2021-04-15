Появилась новая схема мошенничества с криптовалютой

https://static.news.ru/photo/09f0d9ca-3365-11ea-8bae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Появилась новая схема мошенничесства с криптовалютой. при которой злоумышленники создают собственные проекты децентрализованных финансов, включают в код ошибку, а после незаконно выводят финансовые средства клиентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные криптобиржи Binance.

Как пояснил директор Вinаnce в РФ и странах СНГ Глеб Костарев, вновь внедряемая схема мошенничества позволяет злоумышленникам выводить средства через смарт-контракт, не затрагивая алгоритм, который гарантирует неприкосновенность вложений.

Эксперт рекомендует не пользоваться общественным Wi-Fi, проверять соответствие отображаемой ссылки биржи оригинальной и следить за адресом получателя при совершении транзакций.

В свою очередь, главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Алексанр Гостев предположил, что в текущем году число краж децентрализованных финансов продолжит расти.

Ранее стало известно, что россияне стали вдвое активнее реагировать на киберугрозы. Об этом писал NEWS.ru.