Россияне стали вдвое активнее реагировать на киберугрозы

https://static.news.ru/photo/09f0d9ca-3365-11ea-8bae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Число россиян, игнорирующих киберугрозы, снизилось с 23% в 2019 году до 12% в 2021 году. Такие данные от компании ESET приводят «Известия». Специалисты объясняют такие показатели тем, что в период пандемии коронавируса многие граждане стали работать удалённо и потому более строго соблюдали правила информационной безопасности, в то время как активность интернет-мошенников повысилась.

По словам экспертов, пользователи стали пристальнее следить за базовыми средствами цифровой гигиены. При этом катализатором стал не сам факт перехода работников на удалёнку, а требования работодателей использовать средства цифровой защиты.

Выросла за указанный период и активность интернет-мошенников, включая вирус-вымогателей и фишинговые рассылки. Аналитики подчёркивают, что данные явления стали частью обычной жизни, потому всё больше людей осознаёт, что информационная безопасность касается их благополучия. Свою роль в этом играет просветительская работа государства, Центробанка и СМИ.

При этом эксперты призывают не слишком обнадёживаться: хотя отката в показателях цифровой грамотности среди россиян не ожидается, о дальнейшем росте говорить также вряд ли приходится.

Ранее NEWS.ru писал о том, что новая схема обмана россиян появилась у мошенников благодаря возросшему интересу к биржевым инвестициям. В охоте за личной информацией и деньгами злоумышленники предлагают проверить надёжность брокеров через Сеть.