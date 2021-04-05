Мошенники перешли к новой схеме обмана россиян

https://static.news.ru/photo/bc8a5fb8-9690-11eb-80c7-96000091f725_660.jpg Фото: Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press

Новая схема обмана россиян появилась у мошенников благодаря возросшему интересу к биржевым инвестициям. В охоте за личной информацией и деньгами злоумышленники предлагают проверить надёжность брокеров через Сеть.

Россиянам при переходе по ссылке предлагается ввести название посреднической компании. После этого они узнают, что проверяемый ими брокер якобы числится в «международном чёрном списке». От человека требуют указать своё имя и номер телефона, чтобы позже получить некие «полезные инструкции».

«Чёрные списки» могут скрывать сразу несколько видов жульничества, считает заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова.

Например, мошенники могут предлагать некую юридическую поддержку для защиты средств инвестора от якобы недобросовестного брокера. Конечно, такая юридическая помощь не бесплатна: как правило, за оформление нескольких шаблонных и, зачастую, неграмотных документов с человека запросят весьма значительную сумму, — цитирует Андрианову РИА Новости.

Она добавила, что используя психологическое давление, мошенники могут заставить человека перевести все свои средства на якобы «безопасные счета». Конечно, они находятся под контролем злоумышленников.

Не стоит упускать из виду и то, что любой такой сайт собирает базу персональных данных людей, имеющих брокерские счета, причём сразу с указанием, в какой компании открыт счёт, — указала эксперт.

Данная база злоумышленниками может быть продана другим мошенникам, после чего их жертва столкнётся с наплывом звонков. И этот наплыв мошенников может длиться годы, подчеркнула Андрианова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что второе рождение переживает в настоящее время классическая схема обмана клиентов российских банков с целью завладеть данными об их банковских картах через вредоносные письма. Мошенники начали отправлять пользователям электронные письма с угрозами от имени оператора электронных кошельков «Яндекс.Деньги», требуя при этом перевести имеющиеся у пользователей средства на биткойн-кошелёк.