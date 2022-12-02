«Получить потолок цен на все»: экономист о рисках согласия с ЕС Аналитик Разуваев: Россия может получить потолок цен на все, если согласится с ним сейчас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия рискует столкнуться с потолком цен на все, если сейчас согласится с решением Евросоюза по ограничению стоимости нефти, заявил в беседе с NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он объяснил это тем, что Европа на протяжении всего исторического процесса ведет себя как картель.

Запад всю свою историю ведет себя как картель, и на потолок цен нам нельзя соглашаться ни в коем случае. Так как потом Запад начнет постоянно этот потолок понижать, и причем не только на нефть, но и на все, что им заблагорассудится. То есть в перспективе мы можем получить потолок цен на все, — сказал Разуваев.

Аналитик добавил, что Запад понимает: и Китай, и Турция в любом случае будут заниматься реэкспортом. В этой связи, считает Разуваев, потолок цен — элемент экономической войны. Экономист полагает, что финансовая битва с РФ готовилась заранее, однако при этом не имела практически никакого отношения к началу Россией СВО на Украине.

В ноябре The Wall Street Journal узнал, что Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС принять потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Некоторые европейские государства считают, что ограничение должно быть еще более жестким, так как некоторые виды российской нефти идут на экспорт по гораздо более низкой цене, среди них — Польша и страны Балтии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков же заявил, что Москва откажется торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы. По его словам, эта позиция Москвы, озвученная президентом страны Владимиром Путиным, остается прежней.