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Депутаты Госдумы предложили отправить в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию, а также установить льготные тарифы на все виды доставки товаров в КНР. По мнению депутатов, это укрепит экономические связи Москвы и Пекина и будет способствовать вымещению с рынков всей американской продукции.

В обращении, подписанном председателем комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимиром Гутеневым, поясняется, что такая мера необходима в связи с осложнением отношений между Китаем и США. Кроме того, в...