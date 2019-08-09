Импорт дизельного топлива на Украину в июле составил 663 тысячи тонн, из них на поставки из России пришлись рекордные 315,4 тысячи.
В исследовании украинской компании «Консалтинговая группа А-95» говорится, что рост российского импорта дизтоплива составил 20,5% по сравнению с июлем 2018 года.
При этом проданный Киеву объём горючего стал «рекордным за весь период наблюдений».
Как ранее писал News.ru, 18 июля Киев ввёл особые пошлины на импорт дизельного топлива из России. Тогда представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что такое решение было принято в ответ на расширение российских экономических санкций.