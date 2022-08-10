Поставки нефти по «Дружбе» через Украину возобновились Российская нефть по нефтепроводу «Дружба» через Украину поступит в Словакию и Венгрию 11 августа

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Прокачка российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» через Украину возобновилась, передает ТАСС со ссылкой на венгерскую нефтегазовую компанию MOL. В дирекции концерна указали, что топливо поступит в Словакию и Венгрию уже 11 августа.

Прокачка нефти по «Дружбе» возобновилась. Мы ожидаем ее поступление в Венгрию и Словакию в четверг в первой половине дня, — заявили в компании.

Поставки нефти в Чехию по этому нефтепроводу восстановлены не будут, заявила представитель компании Transpetrol, являющейся оператором словацкой части «Дружбы», Линда Вашковичова. Чешская госкомпания MERO, являющаяся владельцем и оператором чешской части «Дружбы», подтвердила, что поставки нефти по трубопроводу в Чехии пока остановлены.

Поставка нефти в Чехию [по нефтепроводу] возобновлена не будет, — сказала она.

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия оплатили транзит нефти из РФ по «Дружбе» через Украину. Российская и украинская стороны приняли предложения нефтегазового концерна MOL и нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft по оплате за транзит нефти.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин уточнил, что транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии при этом продолжается.