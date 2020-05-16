Портал госуслуг добавил форму для жалоб от врачей

https://static.news.ru/photo/7b5ed9b6-978a-11ea-9565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязь России сообщила о новой функции на портале госуслуг. Она позволит врачам и медицинским работникам отправлять жалобы на отсутствие стимулирующих выплат.

Средства на обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, были выделены бюджетам субъектов РФ в соответствии с постановлением правительства РФ, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Предусмотреть раздел для обращений медиков поручил премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение было принято на совещании с членами правительства.

Как информировал NEWS.ru, кабмин выделил более 22,4 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам.