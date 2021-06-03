Помощник Путина назвал лекарство от роста цен в России

https://static.news.ru/photo/fcc9337c-c45a-11eb-8c14-96000091f725_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник президента России по вопросам экономики Максим Орешкин назвал высокую конкуренцию на рынках лекарством от роста цен в России. Об этом он заявил, выступая на ПМЭФ, трансляция велась на сайте форума.

Во всём мире хорошо известно, что является главными лекарствами того же роста цен. Если мы говорим о правительственной повестке, первое — это, конечно, конкуренция, — заявил Орешкин.

Он отметил, что сдерживать цены помогут также правильная мотивация для участников рынка и выстраивание долгосрочного предсказуемого регулирования.

Ранее директор «Центра агропромышленного развития» Полина Булычёва заявила, что цены на продукты фермеров всегда будут высокими. Это связано с тем, что такая продукция максимально экологична, в ней не используются химические средства и добавки. Кроме того, из-за более короткого срока годности у неё ограниченный оборот.

По словам эксперта, на цену также влияет удельный вес себестоимости на единицу производимой продукции. Даже для производства небольшой партии фермер вынужден запустить оборудование и оплатить рабочий день сотруднику.