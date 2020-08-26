Политолог спрогнозировал, чем закончится для США отказ Германии от доллара

https://static.news.ru/photo/22f02ba6-e7e7-11ea-be03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банкротство и переворот ждут США, если европейские власти откажутся от доллара. Так политолог Леонид Крутаков прокомментировал призыв издания Der Spiegel отказаться от американской валюты в международной торговле.

Немецкой издание опубликовало материал, в котором говорится о постоянных угрозах со стороны Вашингтона применить к немецким компаниям санкции за участие в строительстве газопровода «Северный поток-2». Поэтому журналисты посоветовали немецким властям выполнять все торговые операции только в евро, пишет «Политэксперт».

Крутаков подтвердил, что США, которые в своё время навязали миру свою финансовую систему, действительно давят на всех. Теперь система, которая якобы исключала политическую ангажированность, стала мощным инструментом в руках Вашингтона. Это, между прочим, провоцирует Россию и Китай переходить на другую систему расчётов. Это же заставляет Германию задуматься о подобном переходе.

По крайней мере бизнес понимает, насколько они зависимы от США. Санкции против любой компании моментально приводят к банкротству и блокированию всех счетов и кредитных рейтингов. Расправа может настичь каждого, — резюмирует политолог.

Пока в отношении США никто не принимал столь жёстких мер. И они вынуждают немецкие компании выплачивать им разные необоснованные штрафы. Это, в свою очередь, исключает ведение нормальных конкурентных отношений, что постепенно понимают по всему миру.

Следствием такого поведения Вашингтона является создание независимых финансовых систем. Барак Обама в рамках G21 обещал создать новый способ расчётов на основе МВФ и корзины валют. Но в итоге это оказалось уловкой, так как американцы в этом случае теряют все свои конкурентные преимущества. Колоссальный внешний долг страны в этом случае стал бы невозвратным, а США объявили бы себя банкротом.

Поэтому переход Германии, а вслед за ней и большинства европейских стран в евро как альтернативу доллару будет означать глобальный мировой переворот. Нынешние немецкие власти не способны и не готовы на это пойти, — добавляет политолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в начале 2020 года российский Минфин начнёт готовить нормативную базу для изменения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это позволит при помощи добавления новых резервных валют снизить долю американского доллара, заявил News.ru замминистра финансов России Сергей Сторчак.