Политолог рассказал о минусах аналога «китайского файрвола» для России Политолог Абзалов рассказал, что предлагаемая Совфедом интернет-изоляция обрушит рынок услуг

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Реализация предложения сенаторов создать в России аналог китайского «Золотого щита» станет очень ресурсозатратной, а также ударит по рынку услуг и может сказаться на работе госкорпораций, считает ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. В беседе с журналом «Компания» он подчеркнул, что если Россия хочет идти по этому пути, ей нужно заняться развитием собственных платформ и созданием вместительных серверов для перенаправления туда трафика.

В Совфеде предложили создать в России аналог «Великого китайского файрвола» — агрегатора, блокирующего доступ к нежелательным сайтам и до нуля снижающего скорость VPN-сервисов. В Китае система работает с начала 2000-х и блокирует доступ к Google, YouTube, WhatsApp и прочим ресурсам. Попытки обойти закон оборачиваются жесткими санкциями.

Система «Золотой щит», за пределами страны более известная как «Великий китайский файрвол», предполагает повсеместный контроль трафика. Кроме того, там фактически происходит верификация пользователей, вплоть до идентификации личности. Поэтому эта система достаточно финансово емкая, — пояснил Абзалов.

По его словам, в Китае вместо заблокированных сервисов работают местные аналоги — такие как Baidu или WeChat, которые достаточно успешно заменили Google и WhatsApp. Если Россия хочет идти по этому пути, ей нужно развивать собственные платформы на отечественных серверах и перенаправлять на них трафик. В противном случае изоляция может ударить по рынку услуг, а также по сегменту госкорпораций.

Предположим, «Газпром», «Роснефть», «Росатом» используют VPN, который позволяет им нормально работать на собственных сетях. Важно понимать, насколько сильно это ударит по ним, — подчеркнул политолог.

Ранее член Соведа Федерации Артем Шейкин заявил о необходимости создания в России аналога «китайского файрвола» для блокировки доступа ко всем нежелательным ресурсам, в том числе и VPN-сервисам. В качестве примера он привел онлайн-энциклопедию «Википедия», которая, по его мнению, превратилась в «информационное оружие» западных стран из-за искажения исторических и политических фактов.