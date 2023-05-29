В Совфеде предложили ужесточить цензуру в Сети Сенатор Шейкин: в России необходимо создать аналог китайского файрвола

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В России необходимо создать аналог «китайского файрвола» для блокировки доступа ко всем нежелательным ресурсах, в том числе и VPN-сервисам, заявил член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. В качестве примера такого ресурса он приводит онлайн-энциклопедию «Википедия», которая, по его мнению, превратилась в «информационное оружие» западных стран, поскольку ресурс искажает исторические и политические факты, передает РИА Новости.

В Российской Федерации с учетом беспрецедентного давления со стороны стран Запада, явной недружественной политики, полагаю, необходим аналог «китайского файрвола», который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая VPN-сервисы, — считает он.

Добиться саморегулирования соцсетей и интернет-площадок довольно сложно, отметил Шейкин и заявил о необходимости более ответственного подхода к этому вопросу.

Это не первая подобная инициатива от российских политиков. В апреле депутат Госдумы Сергей Гаврилов призвал внедрить в России «великий китайский файрвол».

В свою очередь замглавы дежурного отдела ведения реестров запрещенной информации ДС СМК подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра Евгений Мендэлос заявил, что на информационном портале «Википедия» содержится более 130 статей с недостоверной информацией. По его словам, около 70% из этих материалов (примерно 90 статей) содержат фейки о российской военной операции на Украине.