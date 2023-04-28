Политолог предсказал усиление антироссийских санкций Политолог Брутер предсказал усиление антироссийских санкций на фоне аналитических прогнозов МВФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После аналитического прогноза Международного валютного фонда (МВФ) по России, согласно которому экономику страны ожидает положительный рост, следует ожидать усиления антироссийских санкций, считает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Комментируя ситуацию ФБА «Экономика сегодня», он пояснил, что ожидать отмены ограничений не стоит.

Уверен, что санкции не отменят и только продолжат усиливать с разной скоростью, — отметил эксперт.

По словам политолога, российские экономические показатели пострадали не настолько сильно, чтобы можно было рассуждать о действенности ограничений и блокад со стороны Запада. Он уточнил, что Россия продолжает сохранять высокие показатели экспорта и импорта. Эксперт добавил, что санкции повлияли только на сокращение торговли с Западом.

Российская экономика слишком большая. Кроме того, она отличалась положительной динамикой экспорта и импорта, чтобы можно было говорить о серьезном влиянии санкций. Скорее они ударили только по сокращению торговли с Западом, — заключил он.

МВФ ранее представил доклад, посвященный экономической ситуации в Европе, в котором дал оценку в том числе развитию экономики России. В фонде признали: она оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось.