Политолог назвал решение Польши отказаться от российского газа политическим Политолог Кортунов: решение Польши отказаться от российского газа является политическим

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Решение Польши отказаться от российского газа является политическим, это часть её стратегии, сообщил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов изданию «Слово и Дело». Страна отказывается сотрудничать с Россией по всем энергетическим направлениям, отметил он.

Если говорить о Польше, то это решение не техническое, а политическое. Польша отказывается от энергетического сотрудничества с Москвой по всем направлениям, включая поставки газа, нефти и угля. Это часть давно ведущейся стратегии поляков, которые строят терминалы для приёма американского СПГ и занимают собственную позицию по декарбонизации в ЕС, стремясь сохранить собственную угольную промышленность, — сказал Кортунов.

Он также прокомментировал предупреждение «Газпрома» о том, что Польша и Болгария являются транзитными странами. По мнению политолога, оно обращено к конечным потребителям, чтобы в случае нехватки те предъявляли претензии именно этим странам.

27 апреля компания «Газпром экспорт» направила уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа до момента оплаты топлива в рублях. В ответ на это уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что Варшава больше не будет покупать газ в России.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий же назвал приостановку поставок российского газа в страну «местью» за санкции, которые польские власти ввели в отношении российских и белорусских олигархов, а также предприятий.