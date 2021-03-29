Полёт анормальный: как долго будут дорожать авиабилеты

Россиян ещё в январе 2021 года предупредили о резком подорожании авиабилетов. Похоже, прогнозы аналитиков начали сбываться. Одни эксперты объясняют это увеличением стоимости авиатоплива и девальвацией рубля, другие — сезонным фактором. Но факт остаётся фактом: цены на билеты взлетели. Винить в этом перевозчиков, и без того несущих существенные убытки, сложно. Они, как и пассажиры, оказались заложниками ситуации. Кто виноват и что делать — в материале NEWS.ru.

Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике, но один из самых сильных ударов по понятным причинам пришёлся на туристическую и авиационную отрасли. По данным Росавиации, за девять месяцев 2020 года убытки отечественных компаний превысили 102 млрд рублей. А по итогам 12 месяцев они могут достигнуть 200 млрд рублей (по оценке Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта).

Уже известно, что крупнейший российский перевозчик «Аэрофлот» получил чистый убыток в размере 123 млрд рублей. Избежать «урона» сумели лишь две авиакомпании — лоукостер «Победа» и «Азимут», базирующийся в Ростове-на-Дону.

В новом году авиаперевозчики столкнулись с новыми проблемами, главной из которых стало подорожание авиакеросина. Его стоимость увеличилась в первой половине марта в большинстве российских аэропортов в среднем на 6--9%.

В структуре расходов авиакомпаний львиную долю занимают как раз траты на топливо — в среднем около трети в зависимости от мировых цен, типов используемых воздушных судов и географии полётов. Закономерным итогом подорожания топлива является рост цен на перелёты, который уже ощутили на себе пассажиры. По данным СМИ, средняя стоимость авиабилета за рубеж на начало марта выросла на 55% по сравнению с этим же периодом 2019 года. К примеру, цены на перелёт в ОАЭ увеличились вдвое, в Грузию — в 2,5 раза, на Мальдивы — на 36%, в Египет — на 29%.

Авиакомпании вынуждены поднимать цены на билеты, комментирует ситуацию руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, на фоне падения трафика в прошлом году авиаперевозчики снижали стоимость перелётов в среднем в 1,5--2 раза.

Процесс роста стоимости билетов уже начался. На цене билетов сказался и рост стоимости нефтепродуктов — увеличилась цена авиакеросина. В марте 2021 года средняя стоимость билета в России составила 15,7 тысячи рублей (рост на 55% к прошлому году и на 39,5% к уровню марта 2020 года). На внутренних авиарейсах стоимость билетов почти восстановилась до уровня прошлого года и составила 4,83 тысячи рублей. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев ничего экстраординарного в подорожании не видит, связывая это преимущественно с сезонным фактором.

Законы экономики никто не отменял: чем выше спрос, тем выше цена, — говорит эксперт.

Средняя цена билета на самолёт (выручка, полученная от продажи билетов, разделённая на количество проданных билетов) действительно существенно выросла, соглашается Пантелеев. При этом он объясняет это двумя факторами: увеличением доли дорогих авианаправлений и дефицитом предложения из-за квотирования перелётов между странами.

Цены на внутренние перелёты тоже изменились, но несущественно. Несмотря ни на что, говорить о росте стоимости билетов здесь не приходится. Особенно если брать в расчёт инфляцию. Мы видим то, как подорожали продукты питания, услуги... Цены на авиабилеты при этом не достигли докризисных показателей. Олег Пантелеев директор агентства «Авиапорт» директор агентства «Авиапорт»

В прошлом году, в разгар пандемии, на поддержку российских авиакомпаний было выделено более 22 млрд рублей. Но эта сумма не сопоставима с потерями, которые понесли авиаперевозчики, замечает Деев. Вспомним о 200 млрд убытков.

Вряд ли государство окажется готово выделить аналогичные суммы на поддержку отрасли, тем более что перелёты в другие страны уже восстанавливаются. Постепенно компании наверстают упущенное, ведь именно зарубежные полёты приносят отрасли прибыль, — поясняет аналитик.

Не так давно глава Росавиации Александр Нерадько, характеризуя положение российских авиакомпаний, признал, что оно тяжёлое, но не настолько, чтобы требовать безотлагательных мер от правительства. По мнению Олега Пантелева, заявление Нерадько может косвенно свидетельствовать о том, что авиакомпаниям рассчитывать на финансовую помощь от государства сверх того, что уже выделяется, не стоит.

По словам доцента экономического факультета РУДН Сергея Черникова, в силу географического положения России авиаперевозки являются важным связующим элементом, поэтому правительство просто не может совсем не поддерживать отрасль. Однако предсказать объёмы и адресатов этой поддержки эксперт не берётся. Но в целом Черников настроен оптимистично.

Похоже, что несмотря на рост стоимости керосина, текущее подорожание билетов всё же носит краткосрочный характер. По мере открытия границ авиакомпаниям будут доступны всё новые маршруты. Это означает, что обязательные расходы будут распределяться на большее количество направлений и цены могут немного снизиться. Сергей Черников кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РУДН кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РУДН

Кроме того, изрядно завысить стоимость билетов авиакомпаниям не позволит «стеклянный потолок» доходов среднего класса, которые продолжают падать, добавляет Черников.

По прогнозу Пантелеева, в 2021 году в связи с отменой антиковидных ограничений можно ожидать восстановления спроса и на внутреннем рынке, и по отдельным авианаправлениям, чего нельзя сказать о финансовом положении авиаперевозчиков.

Ситуацию усугубляет девальвация российской валюты. Дешёвый рубль заметно повышает расходы российских авиакомпаний на приобретение авиазапчастей. И это полбеды. По оценкам аналитиков, в России насчитывается более 800 коммерческих самолётов, зарегистрированных за границей (на Бермудских островах или в Ирландии). Большинство из них находятся в операционном лизинге у иностранных лизинговых компаний. Проблема в том, что выполняя рейсы внутри страны и получая доходы в рублях, российские авиакомпании выплачивают лизинговые платежи в иностранной валюте. Падение курса нацвалюты автоматически сказывается на росте лизинговых платежей, а это в свою очередь может привести к подорожанию авиабилетов.