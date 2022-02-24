Подсчитаны потери ФНБ из-за обвала акций «Аэрофлота» и Сбербанка

Подсчитаны потери ФНБ из-за обвала акций «Аэрофлота» и СбербанкаЭкономист Сафина подсчитала потери ФНБ из-за обвала акций «Аэрофлота» и Сбербанка
Фонд национального состояния (ФНБ) за неполный февраль потерял более чем 1,8 трлн рублей из-за обвала акций Сбербанка и «Аэрофлота» на рынке ценных бумаг. Об этом РИА Новости заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.
По словам эксперта, на эти активы
Таким образом, в результате текущего обвала на фондовом рынке, вызванного военной операцией на Украине, ФНБ «потерял» за неполный месяц уже более 1,8 триллиона рублей, — сделала вывод экономист.
Однако, добавила Сафина, это явление временное и будет частично отыграно, когда обстановка в мире стабилизируется.
Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания вводит блокирующие санкции против «Аэрофлота». Авиакомпании приостановили разрешение и запретили полёты в Британию.