Подсчитаны потери ФНБ из-за обвала акций «Аэрофлота» и Сбербанка

Фонд национального состояния (ФНБ) за неполный февраль потерял более чем 1,8 трлн рублей из-за обвала акций Сбербанка и «Аэрофлота» на рынке ценных бумаг. Об этом РИА Новости заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.

По словам эксперта, на эти активы пришлось около 22% всего Фонда. Акции «Сбера» по состоянию на 24 февраля рухнули почти на 60%, а «Аэрофлота» на 40% к уровням начала месяцев.

Таким образом, в результате текущего обвала на фондовом рынке, вызванного военной операцией на Украине, ФНБ «потерял» за неполный месяц уже более 1,8 триллиона рублей, — сделала вывод экономист.

Однако, добавила Сафина, это явление временное и будет частично отыграно, когда обстановка в мире стабилизируется.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания вводит блокирующие санкции против «Аэрофлота». Авиакомпании приостановили разрешение и запретили полёты в Британию.