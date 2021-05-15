Примерно $80 млн должны заплатить космические туристы за два кресла в российском корабле «Союз МС-20». Такое предположение сделал глава Института космической политики Иван Моисеев в интервью РИА Новости.
По словам эксперта, детали контракта
Последнее место для астронавта США в «Союзе» стоило более чем 80 миллионов долларов, но здесь речь о туристах, им, думаю, сбросили цену. Полагаю, что речь идет о 40 миллионах за место на «Союзе», то есть суммарно Роскосмос заработает на коммерческом полете 80 миллионов долларов, — считает Моисеев.
По мнению специалиста, выгодное преимущество для туристов от Роскосмоса — предоставление услуги «здесь и сейчас», пусть за более высокую сумму, чем более умеренный прайс, но в неопределённом будущем. Ранее СМИ озвучивали оценку SpaceX стоимости доставки одного человека на МКС на корабле Crew Dragon. По оценке американцев, одно кресло из четырёх на корабле стоит $20 млн.
Ранее стало известно, что в декабре на российском корабле «Союз» в космос отправятся два туриста — японский бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано. Оба полёта оплачены Маэдзано. Это первый случай, когда в космос летят сразу два туриста.
Запуск корабля «Союз МС-20» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток.
Ранее компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin запустила онлайн-аукцион, победитель которого сможет отправиться в космос в качестве пассажира на борту корабля New Shepard. Полёт намечен на середину лета.