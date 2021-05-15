Примерно $80 млн должны заплатить космические туристы за два кресла в российском корабле «Союз МС-20». Такое предположение сделал глава Института космической политики Иван Моисеев в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, детали контракта держатся в тайне , поэтому точную сумму назвать затруднительно. Однако при условии появления новых коммерческих американских игроков на рынке космического туризма, Роскосмосу придётся снижать цены хотя бы до уровня SpaceX.

Последнее место для астронавта США в «Союзе» стоило более чем 80 миллионов долларов, но здесь речь о туристах, им, думаю, сбросили цену. Полагаю, что речь идет о 40 миллионах за место на «Союзе», то есть суммарно Роскосмос заработает на коммерческом полете 80 миллионов долларов, — считает Моисеев.

По мнению специалиста, выгодное преимущество для туристов от Роскосмоса — предоставление услуги «здесь и сейчас», пусть за более высокую сумму, чем более умеренный прайс, но в неопределённом будущем. Ранее СМИ озвучивали оценку SpaceX стоимости доставки одного человека на МКС на корабле Crew Dragon. По оценке американцев, одно кресло из четырёх на корабле стоит $20 млн.

Ранее стало известно, что в декабре на российском корабле «Союз» в космос отправятся два туриста — японский бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано. Оба полёта оплачены Маэдзано. Это первый случай, когда в космос летят сразу два туриста.

Запуск корабля «Союз МС-20» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток.

Ранее компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin запустила онлайн-аукцион, победитель которого сможет отправиться в космос в качестве пассажира на борту корабля New Shepard. Полёт намечен на середину лета.