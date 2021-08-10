Россиянам предсказали подорожание пшёнки

Пшёнка может подорожать в России в следующем году, дефицита гречки не ожидается. Об этом пишет «Российская газета».

В Минсельхозе отметили, что производство основных крупяных культур превысит уровень прошлого года, что позволит полностью обеспечить потребности населения. Однако, как следует из данных Росстата, площади под просо, из которого делают пшено, резко сократились сразу на 32,6%. На 3,9% меньше засеяно и овсом. В итоге просо станет одним из наиболее дорогих товаров, предсказывают специалисты.

В отдельные годы случается значительный недосев проса. Это вызывает резкое сокращение валовых сборов и взлет цен как на саму культуру, так и на вырабатываемое из него пшено, — объяснила заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

Ранее сообщалось, что в России стали производить меньше гречки и ряда других круп. В то же время почти в полтора раза выросло производство пшена.

Эти продукты не только позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, но и оказывают благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, говорят диетологи. Однако неправильное потребление каш может привести к проблемам со здоровьем.