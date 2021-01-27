Подарок от Байдена: как США помогут нефтяникам России

Политика нового главы Белого дома Джо Байдена может стать главной угрозой для нефтедобычи Соединённых Штатов, отмечают опрошенные NEWS.ru эксперты. Президент ввёл мораторий на предоставление в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. Ранее он также заблокировал отдельные проекты, одобренные его предшественником. Невозможность использовать федеральные земли может привести к заметному падению производства нефти в США, что станет своего рода подарком для других стран-экспортёров, включая Россию. Нашим компаниям не придётся так сильно ограничивать свою добычу, а мировые цены на нефть могут вырасти на $5–10 за баррель, сообщили аналитики.

Новый президент США подписал пакет документов, направленных на борьбу с изменением климата, среди которых оказался и временный запрет на сдачу в аренду федеральных земель для производства нефти, а также возможное уменьшение субсидирования добычи ископаемого топлива, сообщает Reuters.

Ранее Байден своим указом заблокировал проект строительства трубопровода Keystone XL из Канады в США, а также наложил мораторий на одобренную Дональдом Трампом передачу в аренду нефтегазовым компаниям 160 тыс. гектаров заповедных земель в штате Аляска. Таким образом глава государства выполнил свои предвыборные обещания по экологической политике в ущерб нефтегазовому сектору.

Как писала газета The New York Times со ссылкой на источники, Байден даст указание ведомствам определить масштабы вводимого запрета на сдачу в аренду всех федеральных земель. Напомним, в ходе предвыборной кампании он заявлял о готовности остановить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений на государственных землях и морском шельфе.

На федеральных землях добывается около 25% всей нефти в США, поэтому возможные потери в производстве нефти могут быть огромными. По оценке, обнародованной Американским институтом нефти (API), в случае прекращения сдачи в аренду федеральных земель и федеральных вод к 2030 году производство нефти на морском шельфе США сократится на 44%, природного газа — на 68%.

Сланцевый бум в США произошёл во многом благодаря двум факторам — доступности дешёвых денег и тому, что был очень либеральный подход в плане предоставления земли. Фактически в любом месте можно было добывать нефть. Если будут введены ограничения и часть земель будет закрыта для потенциальных проектов, это может серьёзно сказаться на добыче. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

Новая инициатива вряд ли отразится на показателях 2021 года, считает эксперт, но способна повлиять на долгосрочные планы развития. Сланцевым проектам нужны новые территории, да и на шельфовую добычу возлагались большие надежды. В то же время экономист полагает, что итоговое решение будет компромиссным. С одной стороны, могут вноситься корректировки в имеющиеся соглашения, с другой — не факт, что добыча будет запрещена полностью.

Кандидат на пост министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений не коснётся компаний, которые уже заключили соответствующие контракты и ведут работы. По её словам, которые приводит ТАСС, мораторий будет распространяться только на новые арендные договоры.

Разрыв шаблона

Даже в условиях запрета на сдачу новых земель в аренду есть возможность отсрочить на два-три года период, когда компании будут вынуждены прекратить бурение и гидроразрыв пласта, отмечает старший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. Дело в том, что крупные сланцевые операторы, добывающие на федеральных землях более 70% нефти, ещё до исхода президентских выборов заключили договоры аренды и получили соответствующие разрешения.

Однако для независимых операторов, не обладающих достаточными свободными денежными средствами для резервирования участков, такое решение может оказаться фатальным, что скажется на социально-экономическом положении Штатов. По некоторым оценкам, может быть потеряно порядка 60 тыс. рабочих мест и $800 млн социальных отчислений. Вероятный возврат к Парижскому соглашению усилит эти последствия, при этом одновременно вырастут инвестиции в модернизацию промышленных производств, а около четверти может закрыться. Екатерина Колбикова консультант VYGON Consulting консультант VYGON Consulting

Peter Bennett/ТАСС

Помимо запрета на аренду земель, ходили разговоры, что Байден может запретить и гидроразрыв пласта, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он считает, что на такие радикальные меры Белый дом не пойдёт.

В США сейчас около 70% нефти добывается на сланцевых месторождениях, и без нового бурения и ГРП добыча там резко упадёт уже в течение года. Там в первый год производительность скважины падает на 50%, а через пару лет они вообще не дают нефть. То есть через два года добыча могла бы упасть на 70%, и для рынка это был бы настоящий шок. Если Байден запретит гидроразрыв пласта, нефтяные цены за месяц могут подняться выше $100 за баррель. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

По мнению эксперта, после первых шагов против нефтегазового сектора Байден может сбавить обороты и не дойти до полного запрета добычи нефти и газа на федеральных землях.

Россия в плюсе

Между тем возможные проблемы с производством сырья в США могут стать хорошим подспорьем для других нефтедобывающих стран, а также для мировых цен на нефть. Как сообщили в API, если власти откажутся сдавать в аренду федеральные земли, Штатам к 2030 году придётся увеличить импорт нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Ограничение разработок на федеральных землях и в федеральных водах есть не что иное, как политика большего импортирования нефти. Потребление нефти продолжит расти, особенно по мере восстановления экономики, и мы можем выбрать — производить энергоносители здесь, в США, или полагаться на другие страны, — говорится в заявлении института.

По его данным, в этом случае до 2030 года США придётся потратить на закупку энергоносителей у других стран дополнительно $500 млрд.

Jan Huebner/Severing/Global Look Press

Для России такой шаг Вашингтона был бы очень позитивным, отмечает Игорь Юшков. Чем меньше добывают Соединённые Штаты, тем выше нефтяные цены и тем больше зарабатывают российские компании.

Сейчас США остаются крупнейшей нефтедобывающей страной в мире. Но если Байден запретит работать на федеральных землях, американцы могут сократить производство на 2–2,5 млн баррелей в сутки. Штаты уступят мировое лидерство, и тогда уже Россия и Саудовская Аравия будут конкурировать за первое место на рынке. Также это очень поможет странам ОПЕК+, ведь США уберут весь переизбыток предложения на рынке нефти, — пояснил эксперт.

Штаты окажутся в большей зависимости от импорта нефти, а это значит, что вырастет зависимость и от России, которая сейчас является вторым после Канады поставщиком нефти в США, отмечает специалист. По его словам, сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки — это подарок всем остальным производителям.

В условиях избытка коммерческих запасов нефти и производственных мощностей СПГ в мире долгосрочное ограничение деятельности нефтегазового сектора в США позволило бы завершить вынужденное ограничение добычи ОПЕК+ после 2022 года. Однако к этому времени не исключено и негативное влияние жёсткой климатической политики на спрос со стороны крупных стран — потребителей углеводородов, — отмечает Екатерина Колбикова.

Напомним, сделка по сокращению добычи ОПЕК+ стала одним из факторов восстановления мировых цен на нефть после обвального падения прошлой весной. В настоящее время котировки марки Brent торгуются в районе $55 за баррель. Возможные проблемы с нефтедобычей в США могут дать дополнительный толчок росту цен, считают эксперты.

Год назад, ещё до пандемии коронавируса, на те же 2-3 млн баррелей в сутки, которые могут потерять Соединённые Штаты, сдерживали свою добычу страны ОПЕК+. Если эти объёмы уйдут с рынка за счёт США, это может поднять цены на нефть в пределах $5 за баррель. Если эти $5 умножить на все объёмы продаж, получится солидная сумма, — поясняет Вячеслав Кулагин.

Даже разговоры о том, что Байден может запретить добычу нефти на федеральных землях, уже способны повысить сырьевые цены, считает Игорь Юшков. Если президент США подпишет подобный указ, только за счёт этого фактора цена на нефть может вырасти на $5–10 за баррель, подытожил эксперт.