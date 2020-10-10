Почему россиянам придётся самим копить на пенсию

Большинство россиян планируют копить на достойную старость самостоятельно, свидетельствуют опросы населения. Часть тех, кто рассчитывает исключительно на собственные силы, уже начали заниматься этим вопросом. Эксперты объяснили NEWS.ru, отчего растёт уровень недоверия к Пенсионному фонду и почему попытки скопить капитал на достойную пенсию могут оказаться близки к провалу.

В конце сентября Федерация независимых профсоюзов направила в адрес премьера Михаила Мишустина письмо с предложением отменить в России накопительную часть пенсий, которая остаётся «временно замороженной» уже в течение нескольких лет. По мнению экспертов, именно она показала свою неэффективность. В обществе назрело серьёзное недовольство последними решениями властей, связанными с изменениями в пенсионной системе. При этом всё меньше россиян верят в то, что государство способно позаботиться о них в старости, предпочитая думать о будущем финансовом благополучии самостоятельно.

При этом практически каждый второй респондент (более 50%) в России планирует сам накопить себе на пенсию, у части людей уже имеются такие накопления.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ничего странного в этом нет, считает финансовый аналитик Владимир Левченко. При этом эксперт удивляется, что россияне вообще поняли — рассчитывать в старости на государство им нельзя.

Растущее недоверие к ПФР объясняется очень просто. Накопительную часть пенсии украли — давно и навсегда. Это было очевидно с самого начала, несмотря на все заверения наших чиновников в обратном. Я напомню, что ещё в 2014 году накопительную пенсию якобы «временно заморозили», вот только размораживать её никто не собирается. Спустя шесть лет до какой-то части населения это, наконец, дошло. Удивительно, что вообще дошло. Надеяться на ту пенсию, которую выплачивает ПФР, конечно, нельзя. Владимир Левченко финансовый аналитик финансовый аналитик

По мнению россиян, лучший способ копить на пенсию — открытие вклада или накопительного счёта. Эффективным способом также может быть вложение в акции, недвижимость или же держать «кубышку» в иностранной валюте. Меньше всего россиян готовы откладывать на эти цели наличные.

Как отмечает Владимир Левченко, существует множество способов откладывать деньги, например, инвестировать в различного рода финансовые инструменты. Однако сам же эксперт попытки накопить таким образом пенсионный капитал называет малоэффективными.

Ни вклад, ни приобретение акций, ни покупку валюты я бы рекомендовать не стал. Ежегодно из-за инфляции мы теряем часть накоплений, то есть происходит уменьшение покупательной способности денежных средств. В ближайшие годы падение этой покупательной способности денег будет кардинальным, — сказал он.

Банковский вклад долго считался самым простым и безопасным способом хранения и приумножения сбережений. Однако благодаря государственной политике вклады и депозиты сегодня стали не только невыгодными, но ещё и затратными. Ставки по депозитам из-за проводимой политики Центробанка фактически опустились ниже уровня инфляции, напоминает финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский.

Мы все понимаем, что вклады проигрывают даже российской инфляции. По сути, сегодня вклад — это инструмент даже не сохранения, а потери денег. Ян Марчинский финансовый эксперт и предприниматель финансовый эксперт и предприниматель

Единственный выход хоть как-то нивелировать эффект дешевеющих денег — вкладываться в недвижимость. Но опять же, это по карману далеко не каждому россиянину.

Недвижимость здесь действительно меньшее из зол. Стоимость квадратных метров тоже будет снижаться, однако не так сильно, — сказал Левченко.

Есть и другие варианты накоплений на старость. Можно, к примеру, покупать драгоценные металлы, и лучше, считает эксперт, не золото, а серебро.

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Ян Марчинский не так категоричен в этом вопросе. По его мнению, можно очень выгодно вложить средства в акции и инвестиционные фонды. Другой вопрос, что этим должны заниматься финансово грамотные люди.

Проблема в том, что финансовой грамотности не учат ни в школах, ни в университетах. Заметьте, экономическое образование и финансовая грамотность — понятия абсолютно разные. Варианты нарастить пенсионный капитал есть, но делать это нужно тонко и грамотно, — заключил эксперт.

Как правило, жители развитых стран давно считают нормой создание личного пенсионного капитала за счёт регулярных сбережений. В России пока ещё высока доля тех, кто рассчитывает на государство, однако таких людей становится всё меньше. И это хорошо, резюмируют эксперты. Иллюзий в любом случае быть не должно. И мировые, и российские тренды таковы: продолжительность жизни человечества растёт, а существующие пенсионные программы оказываются к этому не готовы. Российская пенсионная система особенно, убеждён Марчинский.

А в предпенсионном возрасте задумываться о пенсионном капитале будет поздно. Поэтому действовать надо уже сейчас и начинать с повышения собственной финансовой грамотности.