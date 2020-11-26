Почему дорожают продукты первой необходимости

Пандемия коронавируса, из-за которой доходы населения падают, вынуждает россиян сокращать свои траты, в том числе на продукты питания. Граждане всё чаще обращают внимание на более дешёвые продукты, вот только платить за них теперь приходится больше. Именно товары первой необходимости дорожают быстрее остальных. Активнее растут в цене сегодня сахар, масло, яйца — всё то, что востребовано у покупателей. По мнению экспертов, возросший спрос — всего лишь одна из причин повышения цен.

В России продолжают дорожать продукты, составляющие основной рацион россиян.

По данным Росстата, на прошлой неделе заметнее всего выросли в цене подсолнечное масло (на 1,6%), куриные яйца (на 1,4%) и сахарный песок (на 1,3%). В отдельных регионах стоимость этих продуктов увеличилась на 4,5–7,7%. С начала года сахар подорожал почти в полтора раза, подсолнечное масло — на 8%, и это не предел.

К слову, сахар оказался одним из самых ходовых товаров за первые семь месяцев этого года. Кроме того, россияне активно покупали бананы и картофель. Впрочем, были и исключения. Так, самой частой покупкой в Северо-Западном федеральном округе стал батон хлеба, а в Северо-Кавказском федеральном округе — майонез.

Спрос на яйца начал расти в III квартале: люди стали переходить с мяса на более дешёвые источники белка. И если раньше в летние месяцы цены на яйца традиционно снижались, то в 2020 году этого не случилось. А теперь и вовсе на фоне возросшего потребления стоимость этой продукции стала увеличиваться.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики Счётной палаты ещё в октябре предупредили: до конца года опережающими темпами будут расти цены на самые доступные и дешёвые товары из-за того, что на них по-прежнему сохраняется высокий спрос. Последний, в свою очередь, объясняется падением платёжеспособности населения. Из-за снижения доходов россияне стали покупать больше товаров первой необходимости, причём из более низкого ценового сегмента. Напомним, реальные располагаемые доходы во II квартале 2020 года рухнули на 8,4%, в III упали на 4,8%.

В условиях прогнозируемого правительством снижения реальных располагаемых доходов населения на 3% по итогам года и роста безработицы до восьмилетнего пика в 6,3% многим гражданам ничего не остаётся, как экономить, в том числе на продуктах питания, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

По данным опроса Сбербанка, в третьем квартале на еде стремились экономить 62% респондентов, во втором — 65%. По оценкам «Ромира», запасы свободных денег у населения за период с апреля по сентябрь рухнули почти вдвое. А данные ВШЭ свидетельствуют, что лишь 10% россиян ждут улучшения материального положения. На фоне ускорения роста цен на отдельные продукты с высоким сроком хранения (гречка, сахар-песок, подсолнечное масло) потребители могут делать запасы впрок. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

При росте цен на товары первой необходимости удар приходится по самым незащищённым слоям населения, отмечают эксперты. Если доля расходов на продукты питания у человека высокая, то и личная инфляция у него самая высокая, то есть она выше официальной инфляции Росстата. Проблема и в том, что экономия на продовольственной продукции во многих случаях оказывается мнимой из-за её удорожания.

Впрочем, далеко не во всех случаях повышение цен на продукты первой необходимости объясняется растущим на них спросом, указывает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Например, подсолнечное масло дорожает из-за растущих цен на данный товар на мировом рынке.

Вырос спрос со стороны Китая, который раньше других прошёл острую фазу пандемии: китайская экономика начала восстанавливаться. В этих условиях производителям выгоднее осуществлять поставки подсолнечного масла на экспорт за валюту. Это фактор, который влияет на рост цен на внутреннем рынке. Мария Долгова доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова

По её словам, спрос на сахар действительно растёт, однако нельзя сбрасывать со счетов такой фактор, как неблагоприятные погодные условия. Из-за сухого лета урожай не удался: сахара в этом году будет произведено меньше. Отсюда и рост цен, отмечает эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, на повышение цен в целом повлияла девальвация рубля. Обесценивание национальной валюты привело к удорожанию импортных товаров, которые используют в своей работе российские сельхозпроизводители. Например, это удобрения и запчасти для сельскохозяйственной техники.

Наконец, сама торговля столкнулась с дополнительными денежными затратами на санитарную обработку помещений, приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников и так далее. В итоге эти расходы перекладываются на плечи потребителей: торговые наценки растут.

Растущий спрос — это ещё один повод для торговых организаций повысить цены, — говорит Мария Долгова.

Эксперт напомнила о случаях, когда именно магазины в отсутствие роста затрат изготовителей накручивали цены на определённые товары. Достаточно вспомнить «гречневый кризис» 2010 года. Урожай тогда оказался низким, оптовики подняли цены на треть, а в рознице средняя цена на килограмм гречневой крупы выросла в два с половиной раза.

Долгова не исключает, что подобные ситуации с ценами на продукты питания возможны и сегодня.