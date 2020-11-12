Семена раздора: почему подсолнечное масло продолжает дорожать

С конца лета в России продолжает дорожать подсолнечное масло, обновляя рекорды как на внутреннем рынке, так и на мировом. Растут цены не только на сам продукт, но и на подсолнечник. Переработчики настаивают на введении ограничений на вывоз сырья из России: с нового года экспортную пошлину на семена могут повысить почти в пять раз. Впрочем, рядовым потребителям радоваться нечему. По мнению экспертов, в рознице цены на масло будут расти и дальше. NEWS.ru разбирался, зачем в этом случае усложнять вывоз подсолнечника из страны.

Средние цены на подсолнечное масло превысили 76,3 тыс. рублей за тонну. До новых максимумов вырос и подсолнечник, цена на который перешагнула отметку в 31,8 тыс. рублей. Экспортные цены на российское подсолнечное масло приближаются к отметке в $1 тыс. за тонну.

Масло дорожает из-за невысокого урожая, причём не только в России, но и на Украине. По оценкам экспертов, сбор подсолнечника в нашей стране по итогам года может составить 12,2 млн тонн против 15,4 млн тонн в 2019-м. Сокращение урожая обусловлено засушливой весной и сухим летом в южных районах РФ, где традиционно под посевы подсолнечника отводятся большие площади.

Впрочем, Федеральная антимонопольная служба ещё в сентябре заявляла, что «прямая корреляция между объёмами производства подсолнечника и ценами на подсолнечное масло как в оптовом, так и в розничном звене отсутствует». Иными словами, причин для подорожания одного из социально значимых товаров нет. Цены на розничном рынке последние пять лет были стабильны вне зависимости от объёма производства исходного сырья, отметили тогда в ведомстве.

Evguenii Matveev/Global Look Press

Между тем в Минсельхозе дефицита подсолнечного масла на российском рынке не ожидают. По прогнозу ведомства, в 2020 году уровень самообеспеченности России этим продуктом составит 176,3%. Почему же тогда цены на него продолжают расти? В октябре Росстат зафиксировал рост стоимости данного продукта на 1,9%. В целом же, по мнению аналитиков, в ближайшие месяцы она увеличится как минимум на 20%. Это объективный процесс, ведь Россия тесно связана с глобальным рынком масел, объясняет гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. При этом в последние полгода наблюдается рост мировых цен на все растительные масла, так же как и на подсолнечник.

Цены на семена подсолнечника растут, что вызвано объективными причинами: увеличение цен на мировых рынках, девальвация рубля и сокращение объёма сборов. Алексей Плугов гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр»

Однако не всё так просто. Сообщалось, что с нового года Россия может повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 30%. Этот вопрос обсуждался на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле. В настоящий момент ставка для вывоза подсолнечника из России составляет 6,5%, но не меньше €9,75 за тонну сырья. Министерство экономического развития заявило, что повышение пошлины будет одной из мер регулирования рынка. На этом, в свою очередь, настаивают переработчики. Последние много лет пытаются добиться повышения пошлин на экспорт подсолнечника, дабы удерживать вывоз сырья из страны. Они утверждают, что трейдеры раздувают цены на сырьё, оттого и дорожает масло. Между тем сами они не стесняются вывозить продукт за границу. Поставки масла на внешние рынки не облагаются пошлинами. По словам Алексея Плугова, в прошлом году производство подсолнечного масла составило 5,2 млн тонн, а экспорт масла при этом — 3 млн тонн. Большая часть российского подсолнечного масла отправляется за границу, потому что продавать продукт за доллары выгоднее. С помощью высоких пошлин переработчики, скорее всего, рассчитывают сбить цену на подсолнечник: закупить его у российских производителей по ценам ниже мировых, переработать и продать готовый продукт за границу с максимальной маржой.

Плугов напоминает, что по отношению к общему объёму сбора урожая экспорт семян не такой уж большой. Так, если в России производят 13–15 тонн подсолнечника, то экспортируют в разы меньше. Например, экспорт семян в 2019 году составил 691 тыс. тонн против 86,4 тыс. тонн годом ранее. В январе — августе 2020 года на экспорт было отгружено 843,2 тыс. тонн.

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Экспортными пошлинами можно сбить цены на семена подсолнечника. И в таком случае производители масла будут закупать семена подсолнечника по ценам существенно ниже мировых, а масло в любом случае будет реализовываться по мировым ценам. Повышение пошлины на семена будет решением не в пользу потребителя, продовольственной безопасности, а в пользу отдельных игроков рынка и в ущерб другим игрокам. Даже без увеличения размера пошлины на экспорт будет отгружено не более 15% всех выращенных семян, — поясняет эксперт.

Будет ли введена пошлина на экспорт подсолнечника или нет — масло продолжит дорожать, считают эксперты. По мнению ведущего научного сотрудника центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований, (ИПЭИ) РАНХиГС Дениса Терновского, кратное повышение пошлины направлено прежде всего на более полную загрузку отечественных мощностей по переработке семян.

Кроме того, пошлина будет препятствовать вывозу необработанного сырья. На розничных ценах на подсолнечное масло это, скорее всего, никак не отразится. Они следуют за мировыми ценами, которые сейчас находятся на пятилетнем максимуме. Денис Терновский ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС

Фактически та цена, которая установилась на мировом рынке, в перерасчёте на рубли держится и на внутреннем российском рынке. Ограничение экспорта семян подсолнечника никак не повлияет на цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке, соглашается Алексей Плугов.

Более половины производимого в стране подсолнечного масла отгружается на экспорт. Цены на внешних рынках высокие, курс валют благоприятствует экспорту. То есть от введения пошлин на семена подсолнечника выиграют только переработчики. Если уже сбивать цены директивным путём, тогда и вывоз масла нужно ограничить и ввести на него квоту, — говорит эксперт.

Впрочем, по словам специалиста, ни то ни другое ни к чему хорошему не приведёт. Расширение объёмов экспорта, экспортное направление в целом и является ключевым драйвером развития данной отрасли. Ограничение экспорта как семян, так и масла крайне негативно отразится на всей отрасли в среднесрочной перспективе, уверен аналитик. По его словам, одно дело — защищать потребителя, ограничивать экспорт той продукции, по которой сформировался дефицит на внутреннем рынке, совсем другое дело — вводить запрет, когда самообеспеченность превышает 200% (как в случае с подсолнечным маслом). Это явно не та группа товаров, экспорт которые необходимо регулировать, резюмирует Алексей Плугов.

По прогнозам специалистов, масло будет дорожать весь сезон, поскольку в рознице ещё реализуется продукция, которая приобреталась по старым закупочным ценам. Ближе к очередному сезону уборки цены начнут понемногу снижаться. А до тех пор они должны оставаться на довольно высоком уровне.