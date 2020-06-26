Приверженность так называемому бюджетному правилу была в России в последние годы важным финансовым механизмом, позволявшим освободить бездефицитный бюджет (или почти таковой), отсекать курс рубля от текущей цены на нефть (не допуская его резких скачков). Однако в последнее время, в связи с текущим кризисом, всё чаще можно встретить предположения о том, что правительству придётся отступить от этого правила.
Суть его заключается в том, что расходы федерального бюджета не должны превышать определённые показатели, которые привязываются к показателю цены на нефть в размере $40 за баррель. Все доходы, которые приходят свыше, отправляются в Фонд национального благосостояния.
Споры возможности/невозможности отступить от этого правила начались с самого начала правления Владимира Путина, когда и были инициированы жёсткие либеральные реформы, о которых мы не раз писали. В том числе тогда и было установлено де-факто данное правило, но ещё не в нынешнем виде, а в виде учреждения в 2004 году Стабилизационного фонда, куда и шли сверхдоходы из нефтегазового сектора. Действующее бюджетное правило было сформулировано по итогам существования в течение почти 15 лет системы отсечения нефтяных доходов и введено в нынешней редакции с 2018 года.
Упомянутые дискуссии касались судьбы денежных средств, уводимых в Стабфонд и в его преемники — Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Логика правительства, точнее, Минфина заключалась в том, чтобы не допускать вливания в экономику необеспеченных, «даровых» денег, способных раскрутить маховик инфляции, порождать разного рода мегапроекты, которые затем будет не на что заканчивать.
Соответственно, оппоненты ведомства предлагали пускать эти же средства на крупные инфраструктурные программы. Чаще всего говорилось о строительстве автомагистралей, поскольку именно отсутствие хороших дорог препятствует развитию глубинных районов России.
Все эти годы либеральному блоку в правительстве удавалось отбивать атаки своих противников, не допускать «разбазаривания» средств, а также добиваться того, чтобы бюджет сводился, как правило, без дефицита, исполняя таким образом бюджетное правило, в том числе тогда, когда оно ещё формально не было сформулировано.
Однако и в этом году, и в два следующих объём социальных обязательств государства будет резко возрастать, а налоговые поступления — снижаться. Необходимо оказывать поддержку семьям, людям, оставшимся без работы, реализовывать иные комплексные программы. Одни только выплаты на детей до 16 лет обходятся более чем в 270 млрд рублей за один раз. Одновременно даются разного рода налоговые льготы и послабления для бизнеса. Разницу придется компенсировать заимствованиями, а это означает превышение допустимого уровня соотношения доходов и расходов, а также рост дефицита бюджета. Чтобы не входить в формальное противоречие с установленной нормой, бюджетное правило придётся изменить.
Разумеется, речь не идёт об отмене правила, это важно подчеркнуть. Оно может быть только смягчено. Правительство не планирует отступать от него в принципе. Поэтому не стоит считать, что какие-то компромиссы и тактические решения, вызванные чрезвычайной ситуацией, могут существенно повлиять на курс финансово-экономического блока кабинета. В целом политика остается прежней — осторожно-консервативной, направленной на накопление денежных запасов, недопущение превышения расходов над доходами, сбалансирование бюджета, сохранение макроэкономической стабильности.
Соответственно, не стоит придавать большого значения прогнозам о корректировке бюджетного правила. Оно, как мы отметили, может видоизменяться, но не сильно. Поскольку на протяжении последних 20 лет Россия показывала себя как исправный плательщик по всем долгам и заимствованиям, нынешний цикл набираемых кредитов не является критическим. Речь в текущей ситуации идёт о финансовых манёврах в допустимых пределах.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен