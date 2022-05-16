Взрывной рост: как за 2 месяца подорожали акции поставщиков оружия Украине Акции западных военно-промышленных компаний дорожают на ожиданиях увеличения военных бюджетов стран НАТО и росте поставок вооружений на Украину

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С начала специальной военной операции России на Украине западные страны поставили Незалежной вооружений на сумму, превышающую пять млрд евро, подсчитали эксперты института мировой экономики в Киле (Германия). Львиная доля из этой суммы пришлась на США. Помимо них в число лидеров по поставкам в денежном выражении вошли в порядке убывания Польша, Канада, Великобритания, Латвия, Эстония, Словакия, Италия, Германия, Франция, Швеция и Чехия. NEWS.ru изучил насколько подорожали акции западных компаний, выпускающие оружие, которое поставляется Западом на Украину и составил cписок ценных бумаг, которые более всего выросли в цене с 24 февраля по 12 мая.

1. Rheinmetall AG (Германия) совместно с Krauss-Maffei Wegmann выпускает cамоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. Акции Rheinmetall AG подорожали на 86% с 100 до 186 евро. В 2021 году рост за этот же период составил лишь 4,9% — акции выросли с 82 до 86 евро. В компании полагают, что в ближайшие годы большее количество стран-членов НАТО будут увеличивать военные бюджеты до рекомендованных 2% от ВВП, закупая новую технику. Сейчас эту норму соблюдают лишь 10 стран из трех десятков, входящих в состав альянса. «В результате военного конфликта между Россией и Украиной эта тенденция, вероятно, значительно ускорится. Для Rheinmetall это откроет новые возможности в ближайшие годы зарекомендовать себя в качестве долгосрочного партнера, особенно когда речь идет об оснащении армейских сил», предполагает эксперт Кристиан Линк.

Немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000 IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

2. Предприятия Saab Group (Швеция) выпускают противотанковые установки Carl Gustaf, противотанковые ружья AT4. Ее акции подорожали на 81% с 227,8 до 412,6 шведских крон. В 2021 году акции выросли в цене лишь на 9% с 233 до 254 шведских крон. Исполнительный директор группы Михаэль Йохансон сказал, что «Saab вызывает интерес у стран, стремящихся как пополнить свои запасы военной техники при отправке вооружений на Украину, так и увеличить свои возможности в будущем». Еще один фактор, влияющий на динамику доходов компании, это вступление Швеции в НАТО, которое откроет перед концерном новые рынки сбыта. По его словам, Saab готов также извлечь большую выгоду из решений почти всех европейских правительств об увеличении расходов на оборону. Сроки между проявлением интереса и подписанием контрактов на вооружения будут зависеть от сложности соответствующего продукта, но сделки по ракетам и системам наблюдения могут быть заключены в течение нескольких месяцев. «Мы увидим результаты этого года [в заказах], и это отразится на доходах в следующем году. Мы прилагаем все усилия, чтобы заключить контракты со многими странами», сказал он.

3.Thales Group (Франция) производит ПТУР (противотанковая управляемая ракета) NLAW, переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, бронетранспортеры Bushmasters. Акции компании подорожали более чем на 41% с 82 до 116 евро. В 2021 году рост превысил 8%, бумаги подорожали с 79 до 85 евро. Группу называют одним из главных бенефициаров геополитического потрясения на Украине. На 2022 год Thales подтвердила, что прогнозирует выручку в размере от 16,6 до 17,2 миллиардов евро, что соответствует органическому росту от 2% до 6%.«Эти прогнозы учитывают влияние украинского кризиса на нашу деятельность на 2022 год», отметил генменеджер по финансам концерна Паскаль Бушиа, подтвердив влияние «чуть менее 1%» на выручку.

4. АeroVironment (США), производит дроны Switchblade. Ее акции подорожали на 20% с $62,41 до $74,61. В 2021 году они снижались в цене за аналогичный период с $111 до $110. Вахид Наваби, генеральный директор AeroVironment сказал, что у компании есть специальное производственное предприятие, готовое производить «тысячи» единиц такого оружия для Украины, если американское правительство захочет их получить. «Развертывание таких дронов принесет пользу как США, так и Украине, поскольку продолжающийся конфликт служит идеальным полигоном для испытаний нового оружия с различными целями в зависимости от полезной нагрузки оружия», отмечают эксперты airforce-technology.

Switchblade (БПЛА) wikipedia.org

5. ВАЕ Systems (Великобритания) производит гаубицы М777, самоходные гаубицы М109, ракеты с лазерным наведением, снаряды M982 Excalibur. Акции компании подорожали на 18% c 631,8 до 744,8 фунтов. В 2021 году рост был более скромным 5,7% с 485 до 513 фунтов. Компания ожидает, что конфликт на Украине «приведет к значительному увеличению расходов европейских стран на вооружение в будущем».

6. Lokheed Martin (США), производит ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) FGM-148 Javelin, портативные радиолокационные системы AN/TPQ-53. Ее акции подорожали на 10% с $398 до $440. В 2021 году рост был более значительным и составил 18% с $330 до $390. Гендиректор компании Джеймс Таклет заявил об увеличении спроса из-за конфликта на Украине и объявил о планах увеличить производство ПТРК Javelin с 2100 до 4000 в год: «Мы планируем на долгосрочную перспективу, и не только на Javelin».

По данным Reuters, представители Пентагона встречались в апреле с крупнейшими производителями оружия США, чтобы обсудить способность отрасли удовлетворить потребности Украины в оружии, если война с Россией продлится годы. Среди участников встречи были названы ведущие компании американского ВПК — Northtrop Grumman, L3harris Technologies и General Dynamics. Их акции также значительно подорожали.

7. Northtrop Grumman (CША) производит беспилотники. Акции подорожали на 9,8% с $410 до $450, в 2021 году они выросли на 27% с $291 до $371.

8. L3harris Technologies (США), производит средства связи. Aкции выросли в цене на 8,8% с 216 до $235, в 2021 году на 15,8% с $189 до $219.

9. General Dynamics (CША), производит бронированные автомобили Phirana III. Акции подорожали на 4% c 218,53 до 226,94, в 2021 году на 19% с $163 до $194.

Боевая бронированная машина Piranha III Flying Camera / Shutterstock.com

10. FMC (CША), производит бронетранспортеры М113. Ее акции выросли лишь на 0,53% с 114,9 до $115,51. В 2021 году акции подорожали на 16% с $101 до $118.

Aкции Raytheon Technologies (США), которая производит известный ПЗРК (противозенитный ракетный комплекс) Stinger, радары воздушного наблюдения AN/MPQ-64 Sentinel, снизились с $93 до $91. Хотя в 2021 году они подорожали на 19% с $71 до $85.

Компания ожидает увеличения продаж, поскольку западные страны, поддерживающие Украину, пополняют свои ракетные запасы. При этом гендиректор Raytheon Technologies Грег Хейс сказал, что финансовая выгода не будет немедленной. Например, ракеты Stinger, которые наряду с совместно производимыми Lockheed Martin ПТРК Javelin оказались «очень успешными» на Украине, нуждаются в электронной модернизации и поиске новых материалов, поэтому заказы на более крупные замены поступят не раньше 2023 или 2024 года.

Много компаний, поставляющих вооружения на Украину не являются акционерными. Например, МВDA (Великобритания-Франция), производит переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral, ракеты наземного или воздушного базирования Brimstone, турецкая Baykar Makina (беспилотники Bayraktar TB2), испанская Instalaza (противотанковые гранатометы) или бельгийская оружейная FN Herstal и т.д.