https://static.news.ru/photo/5aa3eac8-585a-11ea-af2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пивовары просят правительство ускорить установление минимальных розничных цен на пиво. С этим Союз российских производителей пива обратился к главе Минфина Антону Силуанову.

Поводом послужило мнение производителей, что невозможна такая ситуация, когда бутылка пива стоит дешевле бутылки обычной воды. Это дискредитирует продукт в глазах потребителя, приводит строки из письма «Интерфакс».

Вопрос о минимальной цене стал пунктом разногласий крупных транснациональных пивоваренных компаний с членами Союза пивоваров. В итоге «большая тройка» («Балтика», AB InBev и Heineken) заявила о выходе из Союза. В последние годы сформировалась неблагоприятная для легальных производителей ценовая конкуренция: рынок перенасыщен «акционным» пивом.

Оно продаётся по критически низким ценам, указывают пивовары, она не соответствует производственным затратам и налогам. В итоге легальные производители, которые работают в системе ЕГАИС, вытесняются с рынка. К тому же крупные торговые сети разрушают каналы продаж региональных независимых производителей пива. И пивовары вынуждены снижать цену на свою продукцию до уровня себестоимости.

Введение минимальной розничной цены позволит снизить объёмы нелегального рынка пива, создать конкурентные условия для легальных компаний, снизить объём потребления некачественного алкоголя и снять риски распространения псевдопивных напитков.

Какой должна быть минимальная розничная цена, в обращении не указано.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на российском рынке пива впервые более чем за 20 лет произошла смена лидера. На первое место по итогам 2019 года вышла компания AB InBev Efes. Ранее позицию прочно удерживала «Балтика», входящая в Carlsberg Group.