Пиррова победа Москвы: в Дании назвали будущее для «Северного потока — 2»

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен предложил странам Запада подумать над будущим «Северного потока — 2». В статье, опубликованной изданием Berlingske, он заявил, что надо найти способ превратить проект в пиррову победу Москвы.

Эллеманн-Йенсен считает , что для реализации его предложения и снижения угрозы зависимости от российского газа следует как можно быстрее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.

У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию, — пояснил дипломат.

Другое его предложение заключается в закупке у США сжиженного газа, это стало бы альтернативой «Северному потоку — 2». Общая энергетическая политика Европы в отношении газа также могла бы оказать давление на Москву, подчеркнул Эллеманн-Йенсен.

Ранее стало известно, что противоречия между американскими политиками никак не смогут помешать реализации проекта «Северный поток — 2». Такое мнение высказала политолог Ольга Орлова. По мнению эксперта, внутренняя политика американских властей сейчас больше напоминает работу украинской Верховной рады — заявления выстроены на шантаже и голословных обвинениях.