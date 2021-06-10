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Экономика

Пессимизм среди российского бизнеса рекордно снизился

09:41, 11 июня 2021
Фото: unsplash.com

Уровень пессимизма среди представителей крупного и среднего бизнеса сократился до 4%, такой показатель является минимальным за всё время наблюдений. Об этом пишет РБК со ссылкой на «Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России».

Так, позитивно оценили финансовые перспективы своих компаний 56% участников исследования. Отмечается, что полгода назад упаднические настроения были отмечены у 21% респондентов, а оптимистичные - у 46%.

По мнению аналитиков, результаты исследования говорят об уверенности представителей российского бизнеса уверены в том, что вызванный пандемией коронавируса кризис преодолен. Кроме того, компании привыкли к высокой степени неопределенности.

Отмечается, что данное исследование проводится каждые шесть месяцев, начиная с 2015 года. В последней опросе приняли участие 76 финансовых директоров.

Ранее исследование ассоциации агентств Gallup International показало, что индекс оптимизма в мире в 2020 году вырос до максимума за последние три года.

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