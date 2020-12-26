Люди по всему миру с повышенным оптимизмом смотрят на 2021 год

https://static.news.ru/photo/374b742e-4760-11eb-bca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Согласно исследованию ассоциации агентств Gallup International, индекс оптимизма в мире в 2020 году вырос до максимума за последние три года.

Почти половина человечества с оптимизмом смотрит на приближающийся 2021 год, о положительном настрое заявили 43% участников исследования. При этом с негативом к предстоящему году относятся 24% респондентов, а 26% не ожидают существенных изменений, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

Индекс оптимизма (разница между оптимистами и пессимистами) в конце 2020 года вырос до 19 процентных пунктов — впервые за последние три года. При этом странами с максимальным значением индекса стали Нигерия, Индонезия и Азербайджан. Также позитивные настроения отмечаются в Великобритании — в королевстве индекс составил 39 процентных пунктов, это при условии, что там позитивный настрой впервые возобладал над негативным лишь год назад.

В список стран с высоким индексом оптимизма также попали США, Индия, Финляндия и Киргизия. Жители Австрии, Германии, Мексики и Северной Македонии близки по уровню оптимизма к среднемировым показателям.

С наибольшим пессимизмом на наступающий 2021 год смотрят в Италии (−43 п. п.) и Гонконге (−34 п. п.), а также в Болгарии (−29 п. п.). Высокий уровень пессимизма отмечен в Польше и Чехии.

В России также возобладали негативные настроения — индекс оптимизма в нашей стране составил −13 процентных пунктов. Среди жителей РФ лишь 16% настроены оптимистично на 2021 год, при этом почти половина населения страны не ждёт от нового года существенных перемен.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты одного из крупных российских банков провели опрос среди клиентов, в результате которого выяснилось, чего граждане РФ ожидают от наступающего 2021 года.

Из числа опрошенных россиян 53% заявили об уверенности в том, что их личный опыт в 2021 году будет более позитивным, чем в 2020-м. По словам 12% респондентов, грядущий год окажется хуже уходящего. 35% уверены, что ничего принципиальным образом не изменится. При этом в начале декабря в рамках аналогичного исследования 37% жителей России заявили, что будущий год принесёт ещё больше проблем, чем текущий. Поэтому можно сказать, что в течение месяца сограждане стали оптимистичнее.