Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу Центробанка
Александр Чеков
Александр Чеков
13:44, 17 декабря 2021
Президент России Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин неоднократно высоко оценивал работу Центробанка в целом и руководителя мегарегулятора Эльвиры Набиуллиной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о кредите доверия политики ЦБ. Его слова передаёт ТАСС.
Вы знаете, что президент неоднократно высоко оценивал работу ЦБ в целом и руководителя ЦБ Набиуллиной в частности, — цитирует его агентство.
Песков также утвердительно ответил на вопрос, прислушиваются ли в Кремле к мнению экспертов о том, что ужесточение денежно-кредитной политики может негативно повлиять на экономический рост.
17 декабря Центробанк провёл последнее в этом году заседание по денежно-кредитной политике. ЦБ резко повысил ключевую ставку на 1%, до 8,5% годовых.
Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что повышение ключевой ставки Центробанком будет являться неудачным решением как с финансовой, так и с психологической точки зрения.
Он считает, что подорожают кредиты с плавающей ставкой и новые, так как банки ориентируются на ставку рефинансирования ЦБ. Делягин заявил, что россияне берут кредиты из-за того, что другого пути выжить у них нет — государство его не дало.