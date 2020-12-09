Песков заявил, что отечественная продукция не может так дорожать

https://static.news.ru/photo/99cc0860-3ad2-11eb-82da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сельскохозяйственная продукция не может так сильно расти в цене. Скорее всего, кто-то получает завышенную прибыль. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, считают ли власти необходимым сдерживать цены на продукцию, в том числе отечественных производителей.

Он напомнил, что президент Владимир Путин действительно отметил разницу в ситуация на зарубежных рынках, но этот факт не имеет отношения к рекордным объёмам сельхозпроизводства в России.

Поэтому Путин именно и акцентировал, что когда речь идёт о продукции отечественных производителей, то эта продукция не может так дорожать. Соответственно, если она так дорожает, плюс ещё торговые наценки, то, соответственно, кто-то получает повышенные прибыли, — цитирует Пескова РИА Новости.

На заседании по экономическим вопросам 9 декабря Путин сказал, что в магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавирусной инфекции нового типа здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

Из статистики, предоставленной Росстатом, следует, что стоимость сахара за январь — ноябрь выросла на 71,54%, на макароны — на 10,45%, а на хлеб — на 6,34%.

С начала года в России, например, значительно выросли цены на растительное масло и на подсолнечник, как заявлено, на фоне пандемии коронавируса. С 1 января стоимость тонны подсолнечного масла увеличилась на 1,9%, до 88,5 тысячи рублей, тонна подсолнечника подорожала на 2,24%, до 39,9 тысячи рублей.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 10 декабря, провёл заседание правительства. Во время встречи он заявил, что в стране необходимо принять меры и сдержать рост цен на продукты питания.