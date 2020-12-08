Растительное масло рекордно подорожало в России

В России с начала года значительно выросли цены на растительное масло и на подсолнечник на фоне пандемии коронавируса.
С 1 января стоимость тонны подсолнечного масла увеличилась на 1,9%, до 88,5 тысячи рублей, тонна подсолнечника подорожала на 2,24%, до 39,9 тысячи рублей.
Аналитики отмечают, что на российском рынке объём предложения масла сейчас ограничен, что вызывает рост цен. При этом экспортные цены на растительное масло снизились на $40 из-за падения закупочных цен переработчиками,
Ранее председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с NEWS.ru рассказал, подорожания каких продуктов стоит ожидать после Нового года. В начале года часть продуктов традиционно становится дороже, напомнил он.