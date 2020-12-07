Эксперт рассказал, какие продукты подорожают после Нового года

https://static.news.ru/photo/6af22f34-3879-11eb-8884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осложняющаяся из-за пандемии экономическая обстановка в России беспокоит многих жителей нашей страны. Уже сейчас в чеках на товары они замечают ощутимые изменения цен. После Нового года рост стоимости продуктов, естественно, продолжится. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Как пояснил эксперт, у этого процесса нет как таковой «отправной точки», но в начале года часть продуктов традиционно становится дороже. С января значительно поползут вверх цены на три категории товаров.

Обычно чёткие привязки к дате касаются каких-то подакцизных товаров, а так рост цен происходит постоянно. В первую очередь, в начале 2021 года будет дорожать импортная продукция, овощи и фрукты. Потому что обычно в это время уже отечественных запасов не хватает. На всё остальное цена будет меняться соразмерно, в зависимости от падения курсовой стоимости, уровня инфляции, пика покупательского спроса на какие-то отдельные товары, — уточнил Андрей Карпов.

По словам специалиста, изменение стоимости продуктов будет происходить «аккуратно». Потому что на этот процесс влияет несколько факторов. Например, низкая покупательская активность как раз тормозит резкий рост цен. Эксперт считает, что те магазины, которые «задирают цены первыми», рискуют потерять потребителей, которые больше ориентируются на дешёвые товары. Поэтому, с одной стороны, есть предпосылки к увеличению цен, а с другой — низкая потребительская активность выравнивает баланс потенциального и реального роста стоимости товаров, заключил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла.

Как писал NEWS.ru, за год в России на 14% выросли цены на повседневные товары и продукты питания. Специалисты объясняют это тем, что большинство товаров на рынке импортные. По официальной статистике, в октябре 2020 года продовольственная инфляция составила 4,83%. Больше всего чек вырос на подсолнечное масло, сахар, бобовые и крупы.