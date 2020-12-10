Мишустин заявил, что в стране необходимо сдержать рост цен

https://static.news.ru/photo/054c3a3c-3acf-11eb-8c99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 10 декабря, провёл заседание правительства. Во время встречи он заявил, что в стране необходимо принять меры и сдержать рост цен на продукты питания.

Накануне это вопрос затронул российский президент Владимир Путин. На заседании по экономическим вопросам он сказал, что в магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавирусной инфекции нового типа здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

Из статистики, предоставленной Росстатом, следует, что стоимость сахара за январь — ноябрь выросла на 71,54%, на макароны — на 10,45%, а на хлеб — на 6,34%

Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты, — приводит слова Мишустина РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин заявил, что несмотря на повышенную нагрузку на рынок труда на фоне пандемии коронавируса, ситуация с безработицей в России лучше, чем в Соединённых Штатах или в еврозоне.