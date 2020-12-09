Путин: ситуация с безработицей в РФ лучше, чем в США или Европе

https://static.news.ru/photo/7dbb4f96-3a2d-11eb-892e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на повышенную нагрузку на рынок труда на фоне пандемии коронавируса, ситуация с безработицей в России лучше, чем в Соединённых Штатах или в еврозоне.

Рынок труда испытывает определённую нагрузку. У нас подросла безработица, было там 4,7%, 4,8%, стало 6,8%, сейчас поменьше уже — 6,3%. Это лучше, чем, скажем, в США, где <...> 8%, а в еврозоне ещё выше, — отметил политик.

Российский лидер, выступая на совещании по экономическим вопросам, подчеркнул, что любые меры по стабилизации цен должны быть сбалансированы и внимательно изучены, чтобы не навредить бизнесу.

Все принимаемые меры должны быть тщательно изучены. Надо учесть их влияние и на текущую работу бизнеса, и на его планы по развитию. И, конечно, самое главное — это интересы и благополучие наших граждан. Поэтому все решения должны быть сбалансированными и, ещё раз хочу это подчеркнуть, своевременными, — сказал президент.

Он добавил, что никто сегодня не рад снижению доходов из-за пандемии коронавируса. Такая тенденция наблюдается не только в России, но и во всём мире, и люди повсеместно оценивают эффективность работы властей в сложившейся ситуации.

Ранее Путин отмечал, что в России темпы снижения безработицы остаются медленными, пока, по его словам, говорить о переломом моменте на рынке труда не приходится.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве труда России заявили о росте безработицы на фоне пандемии коронавируса. В 2020 году людей, получающих пособия по безработице, в России стало больше в пять раз.