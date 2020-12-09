Путин рассказал о темпах снижения безработицы в России

https://static.news.ru/photo/7d1a96ca-3a2b-11eb-8685-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Безработица среди россиян снижается медленно, говорить о кардинальном переломе не приходится. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Снижение безработицы идёт в нашей стране пока всё-таки медленно. Эти темпы недостаточны для того, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации, — отметил политик на совещании по экономическим вопросам.

При этом Путин добавил, что рост количества безработных является вызовом не только для России, но и для всего мира.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве труда России заявили о росте безработицы на фоне пандемии коронавируса. В 2020 году людей, получающих пособия по безработице, в России стало больше в пять раз.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в Москве за время пандемии вырос в семь раз и достиг пика в сентябре. Сейчас в столице около 186 тысяч безработных, сообщили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.

Вместе с тем в России хотят в недрить систему страхования от безработицы. Депутаты Госдумы намерены разработать принципиально новый документ в этой сфере до конца полномочий нынешнего созыва.