Минтруд заявил о росте безработицы на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/317eb3f8-2816-11eb-8381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году людей, получающих пособия по безработице, в России стало больше в пять раз. Об этом сообщил директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов.

Тем не менее, «несмотря на непростой год», поддержку потерявшие работу получили, заверил он в ходе выступления на расширенном заседании комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Сейчас потихонечку это количество уменьшается, но, так сказать, вне зависимости от того, где находится у нас безработный, удалось обеспечивать поддержку и получение необходимых средств, — цитирует Кирсанова РИА Новости.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в Москве за время пандемии вырос в семь раз и достиг пика в сентябре. Сейчас в столице около 186 тысяч безработных, сообщили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.

Вместе с тем в России хотят внедрить систему страхования от безработицы. Депутаты Госдумы намерены разработать принципиально новый документ в этой сфере до конца полномочий нынешнего созыва. Однако в качестве временной меры решено предпринять «срочный ремонт» ныне действующего закона. Речь идёт о закреплении в нормативных документах удалённой работы, создании единого для всей России портала занятости, а также о расширении федеральных полномочий, чтобы более эффективно налаживать в этой сфере связи между регионами.

Поправки Госдума может принять уже в ноябре. Если это произойдёт, они вступят в силу с января 2021 года, писал NEWS.ru.