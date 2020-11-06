В России планируют внедрить страхование от безработицы

https://static.news.ru/photo/e14ee1ee-2042-11eb-87ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России хотят внедрить система страхования от безработицы. Об этом сообщил первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев.

По его словам, совершенствование трудового законодательства назрело давно. Депутаты намерены разработать совершенно новый документ в этой сфере до конца полномочий нынешнего созыва нижней палаты парламента. Он пояснил, что это будет либо коренное изменение закона о занятости, либо вовсе новая его редакция.

Мы договорились обсудить и принять окончательное решение о возможном переходе к страхованию безработицы, которое существует и успешно действует во многих странах мира, — цитирует Исаева ТАСС.

Кроме этого, добавил депутат, парламентарии намерены сформировать общие принципы предоставления пособий и дополнительные условия поддержки занятости инвалидов и молодых специалистов, которые впервые ищут работу

Пока же, отметил он, решено предпринять «срочный ремонт» ныне действующего закона. В данном случае речь идёт о закреплении в нормативных документах удалённой работы, создании единого для всей России портала занятости, а также о расширении федеральных полномочий, чтобы более эффективно налаживать в этой сфере связи между регионами. По его мнению, именно «это должно быть основным, а не завоз мигрантов из-за рубежа».

Поправки Госдума может принять уже в ноябре. Если это произойдёт, они вступят в силу с января 2021 года.

Как ранее писал NEWS.ru, безработица в России из-за пандемии увеличилась в шесть раз. В сентябре в России насчитывалось 3,7 млн граждан, стоящих на учёте в госучреждениях службы занятости. В аналогичном периоде 2019 года их было 665,7 тысячи человек.