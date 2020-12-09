Путин заявил, что в России подорожали базовые продукты питания

https://static.news.ru/photo/9c7534a6-3a28-11eb-bb27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавирусной инфекции нового типа здесь ни при чём. Такое заявление на совещании по экономическим вопросам с членами правительства сделал президент страны Владимир Путин.

Ранее национальный лидер говорил, что в РФ необходимо не допустить дефицита, как это было в Советском Союзе. В СССР, как отметил глава государства, граждане не могли приобрести продукты. Сейчас же людям может не хватать средств.

В рамках совещания Путин обсудил с членами правительства ряд вопросов. В числе рассматриваемых тем были проблемы, так или иначе связанные с пандемией, в частности уровень занятости населения, снижение доходов граждан и рост безработицы.

Но что делать с другими показателями — в частности с ростом цен, прежде всего на базовые продукты питания? Пандемия здесь ни при чём, — отметил политик на совещании по экономическим вопросам.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин дал поручение энергетическим компаниям создать предложения о том, как маленьким региональным энергопредприятиям решать проблемы с реагированием на аварийные ситуации.