Путин поручил энергокомпаниям подготовить предложения по реакции на аварии

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Российский президент Владимир Путин дал поручение энергетическим компаниям создать предложения о том, как маленьким региональным энергопредприятиям решать проблемы с реагированием на аварийные ситуации.

Глава государства поднял этот вопрос в среду на совещании с членами правительства.

Согласен с Николаем Григорьевичем Шульгиновым по поводу уязвимости небольших региональных сетевых компаний, которым не хватает ресурсов для того, чтобы оперативно и в нужном объеме отреагировать на происходящие природные явления, надо сформулировать предложения, люди же не должны от этого страдать, экономика не должна страдать, — цитирует Путина ТАСС.

В Госдуме при этом считают, что реализация инвестпрограмм и плановых работ энергокомпаний должна согласовываться не только с региональными властями, но и с муниципалитетами, чтобы граждане не страдали от внезапных отключений электричества. Такое предложение главе кабмина Михаилу Мишустину собирается направить заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко, сообщал NEWS.ru.