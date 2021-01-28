Песков: власти ещё формулируют позицию по индексации пенсий

https://static.news.ru/photo/b5442a2a-614f-11eb-8900-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин РФ обсуждает вопрос об индексации пенсий работающим пожилым россиянам, однако официальная позиция по данной проблеме пока не сформулирована, рассказал журналистам 28 января 2021 года пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Накануне парламентарии от «Справедливой России» во главе с её лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект закона об индексации пенсий минимум один раз в год на величину не менее инфляции. Инициатива также предполагает увеличение пособий и выплаты компенсаций гражданам преклонного возраста за период с 2016 года, пишет ТАСС.

Вы знаете, что это тема для достаточно интенсивной дискуссии, но в данном случае пока никаких позиций не сформулировано, — заявил представитель Кремля.

Выплаты работающим старикам не индексируются с 1 января 2016 года ради снижения дефицита Пенсионного фонда РФ. Новую денежную прибавку к пенсии с 1 февраля получат отдельные категории пенсионеров. На выплаты могут рассчитывать работники угольной промышленности и лётчики. Этим категориям получателей будет установлен размер надбавки, которую они станут получать в течение последующих трёх месяцев. После с 1 мая прибавка будет пересмотрена ещё раз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России за последние несколько лет снизилось соотношение среднего размера пенсий к величине прожиточного минимума пенсионеров. Чтобы обеспечить себе достойную старость, рекомендуется полагаться только на свои силы и начинать откладывать деньги уже сегодня.