В Кремле назвали сделку ОПЕК+ общей победой для всех стран

https://static.news.ru/photo/292d2c9e-885b-11ea-990b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сделка ОПЕК+ стала победой для всех стран — и производителей, и потребителей нефти.

По его словам, договорённость о новом снижении объёмов добычи нефти — в общих интересах. Он отметил, что предыдущая сделка ОПЕК+ была расторгнута не по инициативе России. Её расторжение повлекло за собой резкое снижение спроса на нефть, который позже на фоне пандемии коронавируса просто обвалился. Пресс-секретарь отметил, что одним из последствий прекращения действия прошлой договорённости стала приостановка работы китайской экономики — крупнейшей, по его словам, в мире, передаёт «АиФ».

И последняя договоренность России с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими странами о новом снижении объёмов добычи — это была общая победа. Потому что это в интересах всех стран, — сказал Песков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что обязательства России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ могут поставить под удар высокозатратные проекты. Наибольший урон будет нанесён разработке трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ).