Песков счёл хорошим сигналом отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

https://static.news.ru/photo/c64ba96c-b959-11eb-bc8c-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ США от введения санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG является положительным сигналом, так как все участники проекта заинтересованы в его скорейшей реализации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Это позитивный сигнал, безусловно, — заявил Песков.

Он отметил, что, несмотря на все трудности, работа по этому проекту не прекращалась. По мнению России и её международных партнёров, «Северный поток — 2» не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран, так как это «является незаконным и не соответствует правилам международных коммерческих дел».

Вопрос о том, позволит ли решение США снять часть санкций против «Северного потока — 2», представитель Кремля назвал «достаточно гипотетическим».

Накануне администрация президента США Джо Байдена решила снять санкции с компании Nord Stream 2 AG, поскольку этот вопрос находится в национальных интересах США. Позиция Госдепартамента не совпадает с позицией Белого дома. Представитель Госдепа Джалина Портер заявила, что Вашингтон будет использовать «все дипломатические инструменты» для блокирования запуска газопровода. В сенате тоже возмутились отменой санкций. Сенатор Боб Менендес задался вопросом, чего Вашингтон будет ожидать от Берлина после этой значительной уступки и будет ли Германия оказывать Украине дополнительную помощь в «нормандском формате».