Песков прокомментировал ослабление курса рубля

https://static.news.ru/photo/583d8b9e-017f-11eb-876d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков, комментируя новость об ослаблении национальной валюты, заявил, что уверен в восстановлении курса рубля.

Волатильность курса, безусловно, имеет место быть, сложно этого не заметить. Но совсем недавнее и давнее прошлое нам показывают, что эта волатильность двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает, — отметил представитель Кремля.

По его словам, сейчас идёт процесс «рыночной волатильности». Через некоторое время рубль восстановит свои позиции, передаёт ТАСС.

Ранее экономисты заявили, что российская валюта сильно перепродана — как по фундаментальным, так и по техническим параметрам. В этой связи дальнейшего ослабления рубля ожидать не следует. Слабость рубля — не его специфическая проблема, а реакция на ситуацию в мировых финансах, считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Схожие валюты — например, норвежская крона — на неделе понесли гораздо большие потери, отметил он.

Как писал NEWS.ru, инструментов для поддержки курса рубля, как и заинтересованности властей РФ в каком-либо его укреплении на фоне дефицита бюджета, нет. Ежедневные продажи Банком России запасов валюты в размере порядка 2,5 млрд рублей не способны оказать хоть какую-то поддержку рублю. Факторов же, которые играют против российской валюты, огромное количество. Помимо укрепляющегося доллара на международном рынке снижаются цены на нефть.