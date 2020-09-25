Эксперты предрекли укрепление рубля к концу года

https://static.news.ru/photo/fafce930-ff52-11ea-8be3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская валюта сильно перепродана — как по фундаментальным, так и по техническим параметрам. В этой связи дальнейшее ослабление рубля ожидать не следует, считают экономисты.

Слабость рубля — не его специфическая проблема, а реакция на ситуацию в мировых финансах, считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Схожие валюты — например норвежская крона — на неделе понесла гораздо большие потери, отметил он.

Всё это объясняется бегством от риска в условиях повышенного спроса на доллар и другие валюты фондирования. Более того, какого-то серьёзного оттока капитала с российского рынка мы не наблюдаем, — цитирует Кочеткова РИА Новости.

Он добавил, что размещения ОФЗ проходят при высоком спросе и в больших объёмах. При этом доходность по ним существенно не растёт.

Нефть тяготеет к уровню $40. Обвала котировок не происходит благодаря ограничениям добычи в рамках соглашения ОПЕК+ и снижения производства в США. Рынки долго ждали новые экономические стимулы, но в сентябре все ведущие центральные банки сохранили параметры денежной политики без изменений, отметил эксперт.

На нефтяном рынке нет чётко обозначенных негативных настроений. Тем не менее, опасения по поводу второй волны пандемии коронавируса сохраняются, обратил внимание старший аналитик БКС Виталий Громадин. Если будут восстановлены карантинные ограничения, спрос на нефть, ощутимо пострадает, предупредил он. Спрос может составить примерно 18 млн баррелей в сутки против 26 млн в апреле.

По нашим оценкам, в начале следующей недели диапазон торгов курса пары доллар/рубль может составить 75-78, — сказал Громадин.

Слабый рубль, каким он является сейчас, не нужен российскому бюджету, считает Кочетков. С нынешним курсом невозможно компенсировать выбывающие доходы от падения потребления и общей подавленности внутреннего рынка. Поэтому текущие значения и более высокие можно считать крайне неустойчивыми, пояснил он.

Впрочем, рыночная ситуация пока не позволяет рублю развернуться. Но напряжённость, вполне вероятно, будет возрастать. Поэтому текущие ставки против рубля становятся слишком рискованными. К концу года рубль и схожие с ним валюты будут значительно крепче текущих значений, выразил уверенность экономист.

Курс рубля вечером 25 сентября усилил снижение на негативном внешнем фоне — доллар впервые со 2 апреля поднялся выше 78 рублей, а евро впервые с февраля 2016 года вырос выше 91 рубля, писал NEWS.ru.