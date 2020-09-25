Курс евро впервые с февраля стал выше 91 рубля

Евро на Московской бирже преодолело отметку в 91 рублей. Европейская валюта подорожала так сильно впервые с 11 февраля 2016 года.
Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Рост составил более чем 1,1% по сравнению с результатом вчерашних торгов. Одновременно курс доллара впервые со 2 апреля 2020 года превысил 78 рублей.
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА»
Ранее, как писал NEWS.ru, инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал, как можно сэкономить средства при покупке валюты. По его словам, практически невозможно вычислить, в какой именно день или месяц покупать валюту так, чтобы получить максимальную выгоду. Однако обыватель имеет возможность немного сэкономить благодаря конвертации валюты на МосБирже в системе электронных лотовых торгов. В определённый момент поможет спред — разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку валюты.
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