Курс евро впервые с февраля стал выше 91 рубля

https://static.news.ru/photo/00e194ae-ff3a-11ea-9206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Евро на Московской бирже преодолело отметку в 91 рублей. Европейская валюта подорожала так сильно впервые с 11 февраля 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Рост составил более чем 1,1% по сравнению с результатом вчерашних торгов. Одновременно курс доллара впервые со 2 апреля 2020 года превысил 78 рублей.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» уверены , что причиной стал выход инвесторов из активов в связи с актуализацией санкционных рисков, опасением низких темпов восстановления мировой экономики в условиях второй волны коронавируса, дешевеющей нефтью, ростом доллара в качестве защитного актива на Forex, а также завершения пика налогового периода сентября.

Ранее, как писал NEWS.ru, инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал, как можно сэкономить средства при покупке валюты. По его словам, практически невозможно вычислить, в какой именно день или месяц покупать валюту так, чтобы получить максимальную выгоду. Однако обыватель имеет возможность немного сэкономить благодаря конвертации валюты на МосБирже в системе электронных лотовых торгов. В определённый момент поможет спред — разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку валюты.