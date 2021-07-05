Песков призвал адаптироваться к условиям пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условия пандемии требуют достаточно жёстких мер от властей и ответственности граждан в плане вакцинации. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул , что необходимо адаптироваться к чрезвычайной ситуации и подстроить жизнь под те условия, которые диктует пандемия.

Ковидное время, очевидно, что эта та реальность, с которой нам придётся ещё жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче, — добавил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что с начала пандемии коронавируса в межгосударственных отношениях стало меньше элегантной и классической дипломатии. Всё чаще стали звучать угрозы. Он выразил надежду на то, что вскоре истинной дипломатии вновь станет больше, а работы у министров обороны и у специальных служб — меньше.

Ранее Песков заявил, что власти не хотят вводить новый локдаун. Чтобы его избежать, необходимо ускорить вакцинацию.