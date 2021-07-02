В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна

Новый локдаун власти вводить не хотят. Чтобы его избежать, необходимо ускорить вакцинацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Локдаун не обсуждается. Именно поэтому — чтобы это не обсуждалось — мы все должны привиться как можно скорее, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что ситуация с COVID-19 в России остаётся напряжённой в ряде регионов, наблюдается значительная нагрузка на систему здравоохранения. Местные власти принимают необходимые для борьбы с инфекцией меры.

В ходе прямой линии президент Владимир Путин высказывался по поводу возможного локдауна. По его словам, в регионах делается всё, чтобы не допустить нового карантина.

Согласно результатам опроса, против данной меры выступают более половины россиян. Они считают, что локдаун убьёт отечественную экономику и приведёт к дальнейшему падению доходов населения. В то же время пятая часть опрошенных сочли, что карантин можно вводить в отдельных регионах.