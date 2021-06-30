Путин рассказал, планируется ли общероссийский локдаун

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии ответил, планируется ли вводить в стране общероссийский локдаун. По его словам, региональные власти делают всё, чтобы этого не допустить.

Во время прямой трансляции президент заметил, что пока этот вопрос прорабатывается.

Это другой вопрос. Действия коллег в регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить это, — сказал президент.

Путин также сообщил, что привился «Спутником V». Помимо этого, глава государства уточнил, что ограничительные меры в регионах направлены именно на то, чтобы избежать локдауна.

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Ранее официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович рассказала, что в ситуации с активным распространением штамма коронавируса «дельта плюс» следует вакцинироваться и продолжать носить маски. В противном случае придётся вводить локдаун.