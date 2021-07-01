Россияне рассказали о своём отношении к новому локдауну

Свыше половины россиян высказались против введения нового локдауна. По их мнению, это губительно отразится на экономике страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса.

Новый локдаун убьёт российскую экономику и приведёт к ещё большему снижению доходов населения, считает 51% респондентов. Этой точки зрения придерживаются более половины жителей столичного региона, Приволжья и Южного федерального округа.

Кроме того, 28% опрошенных уверены, что оснований для введения локдауна в их регионе нет. Так считают более трети жителей Сибири и Северного Кавказа. В Москве и Подмосковье такого мнения придерживаются 18% респондентов.

Однако почти каждый пятый участник опроса полагает , что карантин в его регионе — единственный способ остановить распространение коронавируса. За введение локдауна в Санкт-Петербурге и Ленобласти высказались 32% респондентов, В Москве и Подмосковье — 28%. Среди жителей Приволжского и Южного федеральных округов эту идею поддерживают 15% и 12% соответственно.

Исследование проводилось банком «Открытие» с период с 25 по 30 июня. В нём принимала участие тысяча человек, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Возраст респондентов составил от 18 до 65 лет.

Ранее в время прямой линии президент Владимир Путин заявил, что вопрос об общероссийском локдауне прорабатывается. Однако региональные власти делают всё возможное, чтобы не допустить введения нового карантина в стране.