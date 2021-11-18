Песков оценил возможные сроки запуска «Северного потока — 2»

Технологически для запуска газопровода «Северный поток — 2» всё готово. Время реализации проекта зависит от формальностей с сертификацией, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он считает «неблагодарным делом» гадать о сроках возможного запуска СП-2 на фоне приостановки его сертификации, сообщает ТАСС.

Дальше всё зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией. Сейчас гадать по срокам — это дело неблагодарное. И мы не хотели бы этого делать. Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора, — сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, совпадает ли с оценкой Москвы появившаяся в западных СМИ информация, что приостановка процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG германским регулятором может привести к тому, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» будет отложен до марта 2022 года.

Ранее в Германии спрогнозировали, что запуск «Северного потока — 2» может быть отложен до марта следующего года. Об этом сообщили источники в правительстве ФРГ. Они связывают задержку с приостановкой сертификации газопровода немецким регулятором.

До этого Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что временно приостановило процедуру до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

В Кремле не увидели политической подоплёки данного решения. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, энергетический кризис в Европе и реализация газопровода не зависят друг от друга. Он также сообщил о готовности компании-оператора выполнить все требования для сертификации, чтобы как можно скорее запустить проект.