Песков назвал «Северный поток — 2» вкладом в энергобезопасность Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь подчеркнул неполитические цели строительства газопровода « Северный поток — 2 », комментируя недавнее решение суда в Германии. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь уточнил , что решение о дальнейших действиях в связи со строительством газопровода и решением суда о распространении на него «газовой» директивы ЕС должна принимать сама компания Nord Stream 2.

«​Северный поток — 2» — это проект исключительно коммерческий, международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы, — заявил Песков, отвечая на вопрос о наличии плана дальнейших действий по газопроводу.

Ранее Nord Stream 2 проиграла в суде ФРГ дело об освобождении «Северного потока — 2» от требований Газовой директивы ЕС. Речь идёт о нормах, которые предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. В рамках «Северного потока — 2» обе функции выполняет компания «Газпром», владеющая контрольным пакетом Nord Stream 2 AG. Сообщалось, что в случае негативного решения для Nord Stream 2 AG пропускная мощность газопровода искусственно уменьшится в два раза, хотя итоговое решение почти наверняка будет обжаловано в суде ЕС.